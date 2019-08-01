شكرا لقرائتكم آخر كلام.. أوناجم لن يشارك مع الزمالك فى الدور التمهيدى لدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد بصفة رسمية عدم مشاركة المغربي أوناجم لاعب الزمالك الجديد فى الأدوار التمهيدية لدورى أبطال أفريقيا مع القلعة البيضاء.
كشف مصدر مسئول بالكاف أنه تم قيد اللاعب أوناجم اليوم عقب وصول البطاقة وبالتالي يعتبر قيده جاء فى فترة القيد الثانية للبطولات الأفريقية وسيشارك مع الزمالك بداية من دور المجموعات ولن يشارك فى الأدوار التمهيدية سواء الـ64 أو 32.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي قام بقيد المغربي " أوناجم " فى صفوف نادي الزمالك رسمياً بعد وصول بطاقة اللاعب اليوم من الوداد المغربي.
وكان الوداد المغربى قد أصدر بطاقة أوناجم لصالح الزمالك بداية من اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس الجارى بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يذكر أن الزمالك قد حصل على خدمات محمد أوناجم مقابل مليون و500 ألف دولار من الوداد، بجانب إعارة كاسونجو ووصل اللاعب إلى القاهرة فى الأيام الأخيرة، وتم تقديمه ضمن صفقات الفريق الأبيض الجديدة.
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