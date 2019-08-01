الاتفاق يخسر بسداسية من تريغلاف السلوفيني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الاتفاق 6 - 2 في لقاء ودي أمام فريق تريغلاف السلوفيني في إطار معسكر الفريق التحضيري في سلوفينيا.
وسجل أهداف تريغلاف، زورغا، ثلاثية، ومايتشين، هدفان، وغاييتش، فيما أحرز للاتفاق كل من فيليب كيش من ركلة جزاء وأحمد فريد.
وكان الاتفاق قد خسر ثاني مبارياته الودية في معسكر سلوفينيا برباعية نظيفة أمام قاسم باشا التركي يوم الأحد، كما سيختتم الاتفاق ودياته ضد العين الإماراتي في الرابع من أغسطس الجاري.
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