شكرا لقرائتكم الفيحاء يتعاقد مع المدافع عون السلولي بنظام الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفيحاء يوم الخميس، ضم المدافع عون السلولي إلى الفريق الأول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من اتحاد جدة.

وكشف الفيحاء عن إبرام صفقة ضم السلولي، 20 عاما، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحقق السلولي، الذي تدرج في الفئات العمرية بنادي الاتحاد، مع المنتخب السعودي للشباب المركز الثاني في كأس آسيا 2016 للشباب.

ويقيم فريق الفيحاء في الوقت الحالي معسكرا تدريبيا في هولندا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.