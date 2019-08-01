المقاصة يفاوض مهاجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
فتح مسؤولو مصر المقاصة في مفاوضات مع عمر السعيد مهاجم الزمالك من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
ويرغب مسؤولو النادي الفيوم في التعاقد مع مهاجم الزمالك في الفترة الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع على تعليمات أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق.
وقد يواجه النادي الفيومي صعوبة في ضم اللاعب بسبب قيده في القائمة الأفريقية.
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