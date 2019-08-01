صلاح يتراجع في قائمة أغلى لاعب أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تراجع محمد صلاح إلى المركز الخامس في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعد انتقال الإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي إلى أرسنال الانجليزي.

واستطاع محمد صلاح أن يكون أغلى لاعب أفريقي في التاريخ صيف 2017، حين انتقل من ايه اس روما الإيطالي إلى ليفربول الانجليزي في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، لكن انفجار الأسعار منذ ذلك الحين جعله في المركز الخامس خلال عامين فقط.

وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ أفريقيا، والتي شهدت تواجد لاعب عربي أخر وهو رياض محرز الذي يحل في المركز الثاني.

وظل في القائمة الثنائي ديديه دروجبا من صفقة انتقاله إلى تشيلسي قادمًا من مارسيليا، ويحتل المركز العاشر بالرغم من اعتزاله، وفي المقابل يتواجد مايكل ايسيان في المركز التاسع من انتقاله لتشيلسي قادمًا من ليون.

وأتت القائمة مكونة من: