داني ألفيس يقترب من ساو باولو البرازيلي

اقترب داني الفيس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام الي صفوف فريق ساو باولو البرازيلي في صفقة انتقال حر.
وفقا لصحيفة "جلوبو سبورتى البرازيلية ان داني الفيس لديه اتفاق الي الانضمام الي صفوف ساو باولو واشارت الصحيفة ان الفيشسوف يوقع علي عقد لمدة 3سنوات ونصف.
الجدير بالذكر ان الفيس انضم الي صفوف باريس سان جيرمان الموسم الماضي عقب فسخ تعاقد مع فريق يوفنتوس
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