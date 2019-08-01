اقترب داني الفيس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام الي صفوف فريق ساو باولو البرازيلي في صفقة انتقال حر. وفقا لصحيفة "جلوبو سبورتى البرازيلية ان داني الفيس لديه اتفاق الي الانضمام الي صفوف ساو باولو واشارت الصحيفة ان الفيش سوف يوقع علي عقد لمدة 3سنوات ونصف. سوف يوقع علي عقد لمدة 3سنوات ونصف. الجدير بالذكر ان الفيس انضم الي صفوف باريس سان جيرمان الموسم الماضي عقب فسخ تعاقد مع فريق يوفنتوس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داني ألفيس يقترب من ساو باولو البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.