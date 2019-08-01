تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بالدوري الاوربي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي عن تحديد يوم 30 أغسطس الجاري موعدًا لإقامة قرعة دور المجموعات بالدوري الاوربي. المجموعات بالدوري الاوربي. وقال الموقع سوف ييشارك في دور المجموعات بالدوري الأوروبي "اليوروباليج"، 48 فريقًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة بواقع 4 أندية في المجموعة الواحدة.

ولم يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج". فريقًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة بواقع 4 أندية في المجموعة الواحدة.ولم يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

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