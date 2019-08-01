رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع نجم سموحة

حصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على توقيع محمد حمدي زكي مهاجم سموحة، لتدعيم صفوف الدراويش للموسم الجديد، لمدة 3 مواسم، مقابل 3 ملايين جنيه.
وكان الإسماعيلي، قد أعلن التعاقد مع ثنائي الزمالك، أحمد مدبولي ومحمود دونجا، لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.
ووافق الإسماعيلي على انتقال لاعب الوسط محمود متولي إلى الأهلي، وأصبح مضطرًا لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين.
وكان الدراويش، قد أنهى موسمه الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد موسم أغضب الجماهير الصفراء.
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