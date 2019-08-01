رسمياً.. مورجان روجرز ينتقل إلي مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي، منذ قليل عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع مورجان روجرز نجم فريق وست بروميتش مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 16 عاما. مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 16 عاما. وسيلعب روجرز مع الفريق الثاني في مانشستر سيتي على أن يتم ضمه إلى الفريق الأول في بعض المباريات كما يحدث مع اللاعب الشاب فيل فودين.

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