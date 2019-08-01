المصرية هنا جودة بطلة العالم تحت ١٢ عاما لتنس الطاولة

توجت البطلة الواعدة هنا جودة بالمركز الأول وبطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٢ عاما، والتي اقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة من ٢٥ الي ٣١ يوليو ٢٠١٩.

الجدير بالذكر أن هنا جودة قد توجت بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين، والتي شارك فيها أهم اللاعبين المصنفين على مستوى الناشئين في اللعبة .

كما قام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة باختيار جودة لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي.

٢٥ الي ٣١ يوليو ٢٠١٩.الجدير بالذكر أن هنا جودة قد توجت بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين، والتي شارك فيها أهم اللاعبين المصنفين على مستوى الناشئين في اللعبة .كما قام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة باختيار جودة لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي.

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