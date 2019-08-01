سيراميكا كليوباترا يختتم معسكره في الإسماعيلية بتعادل سلبي مع منتخب السودان الأوليمبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق في محافظة الإسماعيلية، بالتعادل السلبي مع منتخب السودان الأوليمبي، في اللقاء القوي الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب أحد الفنادق الخاصة بالمحافظة.

وقدم فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية في الجانبين الدفاعي والهجومي، وتألق أكثر من لاعب في هذه المباراة، واطمأن هيثم شعبان المدير الفني للفريق على كافة العناصر في ختام المعسكر، قبل

العودة إلى القاهرة.

وكان الفريق معسكرا غلقا لمدة 13 يوما في محافظة الإسماعيلية، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، انتهت بالأولى بالتعادل بهدفين أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والثاني بالتعادل بهدف أمام فريق الباطن السعودي، ثم التعادل السلبي أمام منتخب السودان الأوليمبي اليوم