اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق في محافظة الإسماعيلية، بالتعادل السلبي مع منتخب السودان الأوليمبي، في اللقاء القوي الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب أحد الفنادق الخاصة بالمحافظة.
وقدم فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية في الجانبين الدفاعي والهجومي، وتألق أكثر من لاعب في هذه المباراة، واطمأن هيثم شعبان المدير الفني للفريق على كافة العناصر في ختام المعسكر، قبلالعودة إلى القاهرة.
وكان الفريق معسكرا غلقا لمدة 13 يوما في محافظة الإسماعيلية، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، انتهت بالأولى بالتعادل بهدفين أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والثاني بالتعادل بهدف أمام فريق الباطن السعودي، ثم التعادل السلبي أمام منتخب السودان الأوليمبي اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يختتم معسكره في الإسماعيلية بتعادل سلبي مع منتخب السودان الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.