الوتيدي: الشباب كانوا قلب وعقل البطولة الأفريقية

قال الإعلامي علاء الوتيدي عضو لجنة الرياضة بحزب الوفد أن نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية يؤكد علي رهان دول القارة السمراء في إسناد التنظيم لها بأغلبية الأصوات.

وأضاف الوتيدي أن جميع الملاعب تم تجهيزها في وقت قياسي وهو ما يثبت أن جميع مؤسسات الدولة علي قلب رجل واحد من أجل نجاح البطولة من الناحيتين التنظيمية والجماهيرية، مشيداً بدور القوات المسلحة في

تجهيز الملاعب والفنادق من أجل الظهور في أبهي صورة.

وأكد الوتيدي علي قدرة مصر في تنظيم البطولات القارية والعالمية بعد الإبهار الذي رأيناه خلال أيام البطولة،موضحاً أن الشباب هم روح البطولة وعقلها وكانوا من عناصر النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال ندوة لجنتا الشباب والرياضة بحزب الوفد، التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الحزب

الرئيسي للاحتفال بنجاح مصر في البطولة الإفريقية 2019، وحاضر وليد مهدي منسق المجموعة C مجموعة الدفاع الجوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في حضور عباس حزين سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ورئيس لجنة الرياضة، والكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد الحزب، واللواء سفير نور والمحاسب محمد حلمي سويلم أعضاء الهية العليا ومقرر لجنة الرياضة محمد الإتربي، والإعلامي علاء الوتديدي، وهاني خطاب ومحمد الشرقاوي وعماد زكي، وعماد يونس، وعبد الرحمن أبو هاشم، أعضاء اللجنة. ت مصر تؤهلها لإستضافة البطولات الكبري.