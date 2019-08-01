رسميا الحسين عموتة مدربا للمنتخب المغربي للمحليين

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، تعين الحسين عموتة مديراً فنياً للمنتخب الأول للمحليين . ويأتي القرار في إطار الاستعدادت للمشاركة في بطولة افريقيا للمحليين التي سوف تقام في الكاميرون 2020 وترغب اسود الاطلس في الاحتفاظ باللقب التي حققته في عام 2018. تقام في الكاميرون 2020 وترغب اسود الاطلس في الاحتفاظ باللقب التي حققته في عام 2018. وسبق للمدرب المغربي أن تولي قيادة الوداد المغربي لتحقيق لقب دوري الابطال الافريقي ولقب الدوري المغربي. قيادة الوداد المغربي لتحقيق لقب دوري الابطال الافريقي ولقب الدوري المغربي. وفي الوقت ذاته أوضح بيان الاتحاد المغربي أنه تعاقد مع الويلزي أوشن واين روبرت ليتولى منصب المدير الرياضي وهو شغله في بلاده من 2007 إلى 2019

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