الهلال السعودي يمدد عقد سالم الدوسري لثلاث مواسم

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميًا، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعب الفريق سالم الدوسري لثلاث سنوات مقبلة حتى صيف 2022.

وانضم صاحب الـ 27 عامًا إلى صفوف نادي الهلال موسم 2011 وحقق العديد من البطولات، كما شارك

مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا، وكأس أسيا 2019 بالإمارات.

وخاص الدوسري فترة إعارة قصيرة العام الماضي إلى نادي فياريال الإسباني.