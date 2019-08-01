رياضة | بعد قيد كهربا إفريقيا.. مسئول سابق بـ"الكاف" يكشف موقف الزمالك القانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قيد كهربا إفريقيا.. مسئول سابق بـ"الكاف" يكشف موقف الزمالك القانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن موقف الزمالك قانوني بقيد محمود عبد المنعم كهربا ضمن قائمته الإفريقية.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن قيد اللاعب بالقائمة الإفريقية للزمالك سيمنع مشاركته مع أي فريق آخر لنهاية البطولة الإفريقية في الموسم الجاري حتى حال عدم مشاركته مع الفريق.

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وأوضح أن موقف الزمالك تأكيدًا على تمسكهم بالموقف القانوني لهم ضد اللاعب وعدم قانونية توقيعه لديسبورتيفو أفيس البرتغالي واستمرار عقده مع الفريق.

وأضاف: " الزمالك قام بقيد كهربا في قائمته فالأمر انتهى واللاعب لن يشارك مع أي فريق آخر إذا ما انتقل لأي نادي آخر مشارك في البطولة".