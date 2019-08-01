رياضة | مراسل قناة Barca Tv: صفقة نيمار انتهت بنسبة 1000%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراسل قناة Barca Tv: صفقة نيمار انتهت بنسبة 1000% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان على مقربة من العودة مجدداً إلى صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دافيد فالديريناس لاعب برشلونة لكرة اليد سابقاً ومراسل القناة الرسمية: "نيمار سيكون لاعب برشلونة في الأيام القليلة المقبلة، البرازيلي 1000٪ برشلوني".

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى نيمار سيكون برشلوني هذا الصيف سواء تم شراء عقده أو انتقل كإعارة من باريس سان جيرمان لحين شراءه في الصيف المقبل.

والجدير بالذكرأن نيمار لا يشعر بالسعادة في أجواء وبيئة النادي الباريسي منذ قدومه في 2017 إلى باريس من برشلونة بعد دفع مبلغ 200 مليون وهو الشرط الجزائي في عقده.