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رياضة | رسميا.. الفيحاء يضم لاعب الاتحاد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الفيحاء يضم لاعب الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، اليوم الخميس، مع لاعب خط الدفاع عون مطلق السلولي، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، قادماً من نادي الاتحاد.

 

وقال الفيحاء عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفيحاء يوقع مع اللاعب عون السلولي بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم".

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وشارك السلولي، "20 عامًا"، للمرة الأولى مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قبل عامين، بينما شارك خلال الموسم الماضي في خمس مباريات، واحدة منها أمام الفيحاء ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس للمحترفين.

 

كما لعب السلولي في الفئات السنية للمنتخب السعودي، حيث حقق معه لقب وصيف كأس آسيا لدرجة الشباب في البحرين 2016، كما ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم للشباب في كوريا، عام 2017.

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