رياضة | ريال مدريد يرصد بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة تيليجراف، إن زيدان حدد بديل بوجبا في حال فشل التعاقد مع الفرنسي، حيث يتفاوض مسئولي الفريق منذ بداية الصيف.

ويضغط ريال مدريد على مانشستر يونايتد لضم بوجبا قبل إنتهاء فترة الإنتقالات بالدوري الإنجليزي 8 اغسطس المقبل.

يذكر أن اياكس امستردام قد أعلن قيمة بيع فان دي بيك وهي لن تقل عن 60 مليون يورو.