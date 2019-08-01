رياضة | الترسانة يخسر من أحد السعودي في مباراة مثيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يخسر من أحد السعودي في مباراة مثيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم الخميس بين فريقى الترسانة وأحد السعودى على ملعب حسن الشاذلى، بفوز الفريق السعودى بهدف نظيف، ضمن الاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم ٢٠١٩_٢٠٢٠ .

شهد الشوط الأول محاولات مستمرة من جانب لاعبي الفريقين، للوصول إلى المرمى، دون أى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى بينهما .

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وفى الشوط الثانى سجل اللاعب بهاء عبدالرحمن الهدف الوحيد باللقاء لصالح فريق أحد فى الدقيقه 64 من عمر المباراة.

وأجرى الترسانة التبديلات بخروج عمر جابر،، وياسر ريان ، وطارق وطنى ، وهشام رجب، ونزول أحمد حسين ، ومصطفى نصر ، ومحمود شاكر ، ورضا صلاح.

وأدار اللقاء طاقما تحكيميا مكون من (طارق سامى حكم ساحة ، ومحمد صلاح مساعد اول ، وأيمن العقاد مساعد ثان).