رياضة | ليروي ساني يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليروي ساني يحسم مصيره مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن النجم الدولي الألماني الشاب، ليروي ساني، قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه لم تتضح كل التفاصيل بعد، حيث أن ساني مستعد لتوقيع عقدٍ يمتد لـ 4-5 سنوات، ومن ثم يجب على بايرن الآن التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي وذلك قد يستغرق بضعة أيام.

ومن الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزينز، قد عرض على ساني خيارين: إما التجديد أو الرحيل، وعلى ذلك فإن ساني لم يرغب بتجديد عقده الذي ينتهي عام 2021.

وكان اللاعب قد انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في إنجلترا لموسم 2017–18 بعد مساعدة السيتي على الفوز بالدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.