شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد: لاسارتي له دور كبير في تغييير طريقة لعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، بأن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، له دور كبير في تغيير طريقة لعبه خلال الفترة الماضية.

ووجهت العديد من الانتقادات لكريم نيدفيد في الموسم الماضي من الجماهير بسبب ظهوره بمستوى لم يتوافق مع تطلعاتهم.

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وقال كريم نيدفيد، خلال مداخلة ببرنامج "كلام في الميديا" على قناة الأهلى: «الفوز ببطولة الدوري كان مهمًا بالنسبة لنا، كانت هناك أحداث صعبة قدرنا أن نعود ووضعنا بصمتنا وشخصيتنا».

وأضاف: «مارتن لاسارتي كان له دور كبير في تحول طريقة لعبي لصورة مختلفة تمامًا، ووظفني في المركز الذي أحبه وأظهر فيه كل إمكانياتي وطورت من نفسي وسجلت أهدافًا وهذا كان فارقًا معي، وكان له تأثير مع عدد كبير من اللاعبين وأصبح هناك أختلاف في شخصيتهم وأدائهم».

وتابع: «كان هناك تحدٍ مع نفسي وشخصيتي لكي أثبت أنني قادر على التواجد في الأهلي وارتداء قميصه وهذا حدث وأثبت لنفسي قبل أي أحد ذلك وسأصنع تاريخًا لي مع الفريق».