شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد انتظام مؤمن زكريا في تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن موعد انتظام مؤمن زكريا، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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وتمكن الأهلي من الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بعد وصوله إلى النقطة 80 بفارق 8 نقاط عن الزمالك، صاحب الوصافة.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن زكريا يحتاج لفترة زمنية تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، للشفاء من إصابة الركبة وتنفيذ البرنامج العلاجي.

واستبعد مارتن لاسارتي، المدير الفني، مؤمن زكريا من قائمة الفريق الأفريقية بالموسم الجديد بجانب كل من باسم على وسعد الدين سمير وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد محمود وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وناصر ماهر وهشام محمد وإسلام محارب ومحمد شريف.