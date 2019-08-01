لاعب اتحاد جدة يرمم دفاع الفيحاء

أعلن نادي الفيحاء السعودي التعاقد مع اللاعب عون السلولي قادما من نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة عام واحد. واستبعد مدرب الاتحاد خوسية سييرا، المدافع عون السلولي من قائمة الفريق عقب معسكر اتحاد جدة الذي أقيم في مدينة مانشستر الإنجليزية. وكان اللاعب قد انضم لمعسكر الفيحاء في هولندا، قبل توقيعه عقد انضمامه للفريق.



ومثل السلولي الفئات السنية للمنتخب السعودي حيث حقق معه وصيف كأس آسيا لدرجة الشباب في البحرين عام 2016، كما ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للشباب في كوريا عام 2017.

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