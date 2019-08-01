شكرا لقرائتكم طارق قنديل وضياء السيد وطارق يحيى أول الحضور لعزاء شقيق فاروق جعفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان أول الحاضرين في عزاء شقيق فاروق جعفر ، كلا من طارق يحيي نجم الزمالك السابق، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي، وضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر.
شارك عدد من نجوم الكرة المصرية فى تشييع جثمان شقيق فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من مسجد أحمد إبراهيم بمنطقة المنيرة ناحية قصر العينى، على أن يقام العزاء مساء الخميس المقبل بشارع المنيرة الرئيسى.
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