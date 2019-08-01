خالد مهدى يمثل الإنتاج الحربى فى رابطة المحترفين...

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جدة - عمرو شويل رشح نادي الإنتاج الحربي خالد مهدي مدير الكرة بالفريق، لتمثيل النادي فى رابطة المحترفين المزمع تشكيلها فى الموسم الجديد، عن طريق ارسال خطاب إلى اتحاد الكرة، يفيد بذلك . وكان الأهلى رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة. Advertisements وتلقى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابًا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين مؤخرا، يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى وتضمن الخطاب، مطالبة ثروت سويلم بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل نادٍ لاسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة. كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة.

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