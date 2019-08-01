عامر حسين: خوض الأهلى مباراتيه أمام أطلع بره ببرج العرب...

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن النادى الأهلى سيخوض مباراتى الذهاب و الإياب أمام فريق "أطلع بره"، على ملعب برج العرب، فى الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا .

وأضاف رئيس لجنة المسابقات فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قائلًا: "تم التواصل مع النادى الأهلى و تم الاتفاق و على خوض مباراتيه أمام أطلع بره بملعب برج العرب، بسبب قيام استاد القاهرة ببعض أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية".

ويلتقي الأهلي مع اطلع برة في لقاء الذهاب في الـ11 من شهر أغسطس الجاري على أن يقام لقاء الإياب بين يومي 23 لـ 25 من الشهر نفسه .