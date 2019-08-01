شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم ينتظم بمعسكر مصر المقاصة السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك السابق، بمعسكر فريقه الجديد مصر المقاصة يوم السبت المقبل على أن يشارك في التدريبات يوم الأحد، في معسكر الفريق المقام في الإسكندرية حالياً.

وأفاد مصدر داخل نادى المقاصة، بأن محمد إبراهيم يرتدى قميص يحمل الرقم ٢٠ مع الفريق الفيومي، كما كان يرتديه في نادي الزمالك تكريماً لشهداء الفريق الأبيض.

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وكان مصر المقاصة أعلن في بيان رسمي عن توقيع محمد إبراهيم على عقد يربطه بالفريق لموسمين مقبلين.