شكرا لقرائتكم الهلال يجدد عقد سالم الدوسري حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الهلال برئاسة فهد بن نافل تعاقده مع المهاجم سالم الدوسري ليكون لاعباً للفريق العاصمي حتى 2022.

وبدأ الدوسري مسيرته مع الهلال في الفئات السنية قبل أن يصعد للفريق الأول في عام 2011، وحقق برفقته 8 بطولات محلية، دوري وكأس ملك، وكأسي سوبر، و3 في بطولة كأس ولي العهد.

ولعب الدوسري على سبيل الإعارة مع فياريال الإسباني لمدة 4 أشهر من موسم 2017 - 2018، كما شارك في كأس العالم 2018 وسجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في المرمى المصري.