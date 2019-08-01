أوجييه يؤكد إنهاء مسيرته مع الراليات نهاية عام 2020

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أكد بطل العالم للراليات في المواسم الستة الماضية الفرنسي سيباستيان أوجييه الخميس انه سيضع حدا لمسيرته في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" نهاية عام 2020، موعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي سيتروين.

وصرح أوجييه في مقابلة مع الموقع الرسمي للبطولة العالمية "دبليو آر سي" على هامش رالي فنلندا الدولي، المرحلة التاسعة من البطولة الحالية والذي ينطلق مساء الخميس "في حال بدأتم بالعد التنازلي يتبقى لي 20 سباقا".

ووقع السائق الفرنسي في ايلول/سبتمبر 2018 عقدا مع سيتروين لمدة عامين (2019-2020)، وقد كرر اكثر من مرة ان العام المقبل سيكون المحطة الاخيرة في مسيرته.

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وطمأن أوجييه عشاقه أنه "لن أعتمد القيادة البطيئة لان هذه الفكرة تراودني (الاعتزال)"، علما انه يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر الإستوني أوت تاناك (تويوتا) قبل 6 جولات من النهاية (150 مقابل 146). فيما يحتل البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) المركز الثالث متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

واشار أوجييه، إبن الـ 35 عاما، الى انه يعتزم قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، كما بات في ايلول/ سبتمبر الماضي سفيرا للعلامة التجارية الجديدة إكستريم - إي التي ستشارك بدءا من عام 2021 مع سيارات رباعية الدفع كهربائية مئة بالمئة "أس يو في" في مناطق مهددة بيئيا مثل الصحراء والهيمالايا أو القطب الشمالي. وسيشارك في الترويج وتطوير طراز "أوديسي21" الذي سيستخدمه المشاركون في المسابقة الجديدة.

بدأ أوجييه الذي يتحدر من منطقة غاب (جنوب شرق فرنسا) مسيرته في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عام 2009، وفاز بستة القاب عالمية تواليا، منها أربعة مع فولكسفاغن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، واثنان على متن فورد مع فريق أم - سبورت لصاحبه البريطاني مالكولم ويلسون عامي 2017 و2018.

وسبق له ان دافع عن ألوان فريق سيتروين الذي عاد اليه مطلع العام الحالي خلال بداياته في الـ "دبليو آر سي"، الى جانب مواطنه سيباستيان لوب اسطورة الراليات بطل العالم تسع مرات بين 2004 و2012.