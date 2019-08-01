شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد أرسنال مع مهاجم ليل الفرنسي والان مع التفاصيل

أعلن آرسنال الإنجليزي تعاقده مع نيكولاس بيبي مهاجم ساحل العاج من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي.

ولم يكشف آرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (87.39 مليون دولار)، لتحطم الرقم القياسي السابق حين دفع النادي الإنجليزي 56 مليون جنيه إسترليني إلى بروسيا دورتموند مقابل الحصول على خدمات المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ العام الماضي.

وقال أوناي إيمري مدرب آرسنال في بيان: ”نيكولاس لاعب رائع وجناح موهوب كانت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تسعى للتعاقد معه، التعاقد مع جناح من طراز رفيع كان واحدًا من أهدافنا الرئيسية في فترة الانتقالات الحالية وأنا سعيد بانضمامه، سيضيف السرعة والقوة والإبداع إلى الفريق بهدف زيادة الأهداف“.

ووقع لاعب منتخب ساحل العاج (24 عامًا) عقدًا لخمس سنوات، وسيرتدي القميص رقم 19 في النادي اللندني.

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وسجل بيبي 22 هدفًا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي سجل 33 هدفًا.

وقال بيبي: ”لا أستطيع السيطرة على مشاعري .. قطعت مشوارًا طويلًا وعانيت كثيرًا، لذا فإن الانضمام إلى أرسنال مكافأة كبيرة لي“.

وهو رابع صفقة يبرمها آرسنال استعدادًا للموسم الجديد بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وقلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا من نادي سانت إيتيين.

وسيبقى صليبا في ناديه الفرنسي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

واحتل آرسنال المركز الخامس الموسم الماضي وسيلعب مباراة ودية أمام برشلونة يوم الأحد، قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة نيوكاسل يونايتد في 11 أغسطس.