شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة البرازيلية ريفالدو يصدم ريال مدريد و مانستشر يونايتد والان مع التفاصيل

صدم النجم البرازيلي ريفالدو، جماهير نادي ريال مدريد، في سعيهم للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانستشر يونايتد الإنجليزي وكريستيان إيركسن للحصول على توقيه أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المجم البرازيلي بحسب تصريحات له على موقع "بتفير"، أن ريال مدريد ليس بحاجة لضم بوجبا وإريكسن، وأن خط منتصف الفريق قوي ولايحتاج لتدعيمات.