شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف موعد انتقال نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "ليكيب الفرنسية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، أن نيمار لن يلعب بقميص النادي الباريسي بعد الآن.
وأوضحت أنه من المقرر أن ينتقل نيمار لنادي برشلونة يوم 10 أغسطس الجاري.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة الاسباني لا يستبعد التعاقد مع "نيمار" على سبيل الإعارة، مع خيار شراء في عام 2020.
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