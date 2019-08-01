انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بحديقة الملك فيصل ضمن موسم الطائف 

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

أطلق الاتحاد السعودي للهجن، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، اليوم الخميس، وذلك في حديقة الملك فيصل بالطائف، تحت الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشهدت أرض حديقة الملك فيصل بالطائف خلال الفترة الماضية أعمال تطوير مكثفة شملت جميع ساحاتها وأرصفتها وإعادة تشجيرها، وتم استحداث بوابة رئيسية للحديقة وصالات عروض جديدة تشهدها الطائف لأول مرة.

وتحظى فعاليات مهرجان الهجن بحديقة الملك فيصل بعشرين فعالية متنوعة تضم متحف يعرض أكبر مجسّم للهجن سيعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال انطلاق الفعاليات، ومركزًا للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكاوي والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية وشهدت الانطلاقة توافد عدد كبير من المواطنين والمصطافين للحديقة من وقت مبكر للاستمتاع بالفعاليات التي بدأت بمسيرة للهجن وكذلك عزف البيانو على ارتفاع خمسة أمتار والمتحف التاريخي.

وأكد مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان صالح العنزي، أن مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية يتضمن تنفيذ 439 شوطًا على ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما تتضمن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطًا، بينما ستتضمن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطًا، مشيرًا إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن حقق في عامه الأول حضورًا لافتًا دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية.