شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخاطب الأهلى لاستعارة هشام محمد موسمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات قوية مع نظرائهم فى النادى الأهلى لمعرفة إمكانية التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط القلعة الحمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك بناء على طلب من طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الذى أكد على احتياجه للتعاقد مع اللاعب الذى اقترب من الرحيل عن الأهلى بعدما خرج من حسابات مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، وتحدث محمد إبراهيم مدرب الفريق مع هشام محمد لمعرفة رأيه فى الانضمام لقلعة «زعيم الثغر» وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانتقال للفريق خاصة بعدما عرض مجلس الإدارة على اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

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وطلب طلعت يوسف التعاقد مع حارس مرمى جديد، بعد ضم عماد السيد من صفوف نادى الزمالك، لسد مركز حراسة المرمى، استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد دخول الفريق أكثر من منافسة على رأسها دورى أبطال العرب وبطولة الدورى الممتاز وأيضا كأس مصر، وذلك بعدما استغنى الفريق عن الهانى سليمان حارس المرمى لعدم قناعة الجهاز الفنى به، ويضم الفريق فى مركز حراسة المرمى محمود الزنفلى الذى تعاقد معه النادى الموسم الماضى قادما من الرجاء المطروحى، بالإضافة لعودة عمرو خليل من الإعارة بعد تألقه الموسم الماضى مع الترسانة بالقسم الثانى. جاء ذلك فى الوقت الذى انتظم فيه الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، فى تدريبات زعيم الثغر بمعسكره فى برج العرب بعدما نجح النادى فى تجديد إعارته لموسم جديد.

وقدم سيسيه أداءً أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر، وأصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة، كما أشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب.

وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بعدما ظهر اللاعبون الجدد والقدامى بمستوى متميز فى أولى المباريات الودية التى خاضها الفريق فى معسكر الإسكندية فى برج العرب، والتى فاز بها الاتحاد بهدفين مقابل هدف سجلهما مروان النجار ومحمد ناجى جدو ويستعد الفريق لمواجهة الفائز من الزمالك ومصر المقاصة فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى.