شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرا يتدخل لإقناع ديبالا بالانتقال لليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدخل باتريس إيفرا ،أسطورة مانشستر يونايتد السابق، لإقناع النجم الأرجنتينى باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، بالانتقال لصفوف الشياطين الحمر فى الصيف الجارى.

‎صحيفة ديلى ميل نقلاً من لاجازيتا ديلو سبورت أكدت أن إيفرا تدخل لإقناع ديبالا بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد بعدما تحدث معه هاتفيًا.

‎وأشارت تقارير صحفية فى الساعات الماضية إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس من خلال رحيل روميلو لوكاكو لفريق «السيدة العجوز «مقابل التعاقد مع ديبالا.

‎وتأتى تدخلات إيفرا مع ديبالا من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع لليونايتد حيث لا يرغب الأرجنتينى فى الغياب عن المشاركة فى مسابقة دورى أبطال أوروبا وهذا ما يعانى منه الفريق الإنجليزى فى الموسم المقبل.

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‎جدير بالذكر أن نادى توتنهام أبدى رغبته فى التعاقد مع ديبالا حيث ينوى «السبير» تقديم عرض مالى يقدر بـ80 مليون جنيه إسترلينى بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.

فى 29 إبريل 2012 أعلن رئيس نادى باليرمو ماوريتسيو زامبارينى انضمام ديبالا للنادى قائلاً: لقد حصلنا على باولو ديبالا سيرخيو أجويرو الجديد .وفى وقت لاحق من نفس اليوم، صرح السكرتير العام لناديه السابق انيستتوتو خوسيه توكس أن الرجل الذى أتم المفاوضات مع باليرمو لم يكن لديه التفويض لبيع ديبالا. ومع ذلك، فى 20 يوليو 2012 أصدر باليرمو بيانا صحفيا يؤكد فيه التوقيع مع ديبالا لمدة أربع سنوات .وفقا للإيداع المالى للنادى، كانت رسوم الانتقال 8.64 مليون يورو.

شارك ديبالا فى أول مباراة له مع النادى بالدورى أمام لاتسيو. سجل هدفيه الأول والثانى فى إيطاليا فى 11 نوفمبر 2012 عندما فاز باليرمو على سامبدوريا .2–0 سطع نجم ديبالا بالدورى موسم 2014–15 حيث سجل عشرة أهداف فى النصف الأول من الموسم، مما شكّل شراكة ناجحة مع زميله الأرجنتينى- الإيطالى فرانكو فازكيز وتم ربط اسمه بعدة أندية أوروبية كبرى ،لينهى الموسم بتسجيله 13 هدفا و 10 تمريرات حاسمة، مما جعله أحد أفضل صناع اللعب فى الدورى.

فى 4 يونيه 2015 أعلن يوفنتوس عن التوقيع مع ديبالا لمدة خمس سنوات مقابل 32 مليون يورو ،زائد 8 ملايين يورو فى الإضافاتو .تم إعطاؤه القميص رقم 21 الذى كان يرتديه من قبل اللاعب الإيطالى أندريا بيرلو، والذى ترك النادى فى ذلك الصيف.

فى 8 أغسطس، دخل كبديل فى الدقيقة 61 عن كينغسلى كومان أمام لاتسيو فى 2015 كأس السوبر الإيطالى، وسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 73 فى مباراةو الفوز ٢/٠ وفى شانغهاى. فى 30 أغسطس 2015 سجل ديبالا هدفه الأول فى الدورى بالدقيقة 87 فى مباراة الهزيمة 2/1 أمام روما فى أول 16 مباراة لذلك الموسم، تمكن ديبالا من تسجيل 6 أهداف ومرر تمريرتين حاسمتين فى جميع المسابقات، مع نسبة هدف كل 151 دقيقة، وهو أعلى من نسبة كارلوس تيفيز وأليساندرو دل بييرو فى أول مواسمهما مع يوفنتوس. فى تاريخ النادى، فقط روبرتو بديبالا سجل أهدافا أكثر من ديبالا فى موسمه الأول مع النادى .[25]

سجل ديبالا هدفه الأول فى كأس إيطاليا بمباراة الفوز على الغريم التقليدى تورينو 4/0 فى 16 ديسمبر. فى 23 فبراير 2016 سجل ديبالا أول هدف له فى دورى أبطال أوروبا فى مباراة التعادل 2/2 أمام بايرن ميونيخ فى مباراة الذهاب من دور الـ16 أنهى الموسم كهداف يوفنتوس برصيد 19 هدفا فى الدورى و23 هدفا فى جميع المسابقات، حيث احتفل النادى بفوزه بلقب الدورى الإيطالى.