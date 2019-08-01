شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول خلال الأيام القليلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحسم ثروت سويلم، المدير التنفيذى، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ملف المدير الفنى القادم للمنتخب الوطنى الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون، عقب إعفاء المنتخب الوطنى من الدور التمهيدى لتصفيات مونديال 2022. ويرغب سويلم، فى حسم المدير الفنى، على وجه السرعة حيث لم يتبق وقت كبير على بداية التصفيات المقرر أن تنطلق فى نوفمبر المقبل، وأنهى اتحاد الكرة الجدل حول جنسية المدير الفنى الجديد، وأكد أنه سيكون مصريا ولن تتم الاستعانة بمدير فنى أجنبى خلال الفترة المقبلة، وتنحصر الترشيحات فى 3 مدربين، وهم، حسن شحاتة، وإيهاب جلال، وحسام البدرى، وإن كان الأخير أقرب لقيادة الفراعنة فى الفترة المقبلة، حيث إن أسهمه ارتفعت كثيرا خلال الأيام الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، قد أعلن عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التى ستقام فى الكاميرون والتى تبدأ فى نوفمبر المقبل حيث سيواجه المنتخب الوطنى نظيره الكينى فى 11 نوفمبر المقبل، فى الجولة الأولى للتصفيات، فيما سيلتقى مع جزر القمر يوم 19 من نفس الشهر، فى الجولة الثانية.

أما الجولة الثالثة فستكون فى 31 أغسطس 2020، وستكون أمام منتخب توجو، وستقام الجولة الرابعة فى يوم 8 سبتمبر 2020 بين توجو ومصر، وستكون الجولة الخامسة من 5 إلى 13 أكتوبر بين كينيا ومصر، وتختتم بالجولة السادسة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 بين مصر وجزر القمر.