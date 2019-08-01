شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تسلط الضوء على ترشيح «صلاح» لجائزة «ذا بيست» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف العالمية، الضوء على اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وفريق ليفربول الإنجليزى، ضمن قائمة الحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2019، بجانب البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسى. وعنونت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «محمد صلاح ينافس الكبار على جائزة الأفضل فى العالم للعام الثانى على التوالى»، وقالت إن الفرعون المصرى نجح فى الموسم الماضى فى الحصول على جائزة هداف الدورى الإنجليزى للعام الثانى على التوالى، كما ساهم بشكل رئيسى فى تتويج الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا بعدما سجل هدفا فى المباراة النهائية أمام توتنهام من ركلة جزاء. فيما قالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: «صلاح أول لاعب عربى يترشح لجائزة ذا بيست التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم كل عام مرتين على التوالى»، مشيرة إلى أن «مو» قدم موسما مميزا مع فريق ليفربول وحصل على الشامبيونزليج إلى جانب المنافسة حتى النفس الأخير على بطولة الدورى الإنجليزى التى احتل فيها الوصافة.

Advertisements

صور ضوئية من صحيفتى ديلى ميل الإنجليزية وآس الإسبانية

وأضافت الصحيفة، أن صلاح يعتبر أول لاعب عربى يترشح للجائزة مرتين متتاليتين، وثانى لاعب إفريقى بعد أسطورة الكرة الإفريقية السابق النجم الليبيرى جورج وايا، الذى توج بالجائزة عام 1995. وكتبت صحيفة «آس» الإسبانية عن تواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين: «ركلة جزاء نهائى دورى الأبطال أنقذت مو وجعلته ضمن المرشحين على جائزة الأفضل فى العالم»، موضحة أن صلاح أخفق مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الإفريقية وخرج من دور ثمن النهائى أمام جنوب إفريقيا ولكنه فى الوقت نفسه ساهم فى تتويج الريدز بلقب الشامبيونزليج بعدما سجل هدفا فى المباراة النهائية من ركلة جزاء فى مرمى توتنهام. فى نفس السياق، استعرض الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ما قدمه محمد صلاح، على مدار الموسم الماضى، والذى دخل على إثره ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل فى العالم. وقال الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «محمد صلاح الفائز بدورى أبطال أوروبا- أفضل هداف لليفربول فى جميع البطولات- واحد من أفضل 3 هدافين فى الدورى الإنجليزى 22 هدفا». ويتنافس محمد صلاح على الفوز بجائزة «ذا بيست» مع العديد من النجوم هم، كريستيانو رونالدو، فرينكى دى يونج، ماتياس دى ليخت، إيدين هازارد، هارى كين، ساديو مانى، كيليان مبابى، ليونيل ميسى، فيرجيل فان ديك.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم «ذا بيست» تحت رعاية «فيفا» فى مدينة ميلانو الإيطالية فى 23 سبتمبر، حيث يتم اختيار الفائز بجائزة الأفضل فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينها بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها كالتالى، اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمى، مدربى منتخبات العالم، قادة منتخبات العالم، ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولى وهى 25% لكل فئة.

ويحصل صاحب المركز الأول فى التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثانى ونقطة وحيدة لصاحب المركز الثالث، ثم يتم الكشف عن المتأهلين الثلاثة للقائمة النهائية لكل جائزة فى وقت لاحق.b يذكر أن محمد صلاح، كان قد جاء فى المركز الثالث لجائزة أفضل لاعب فى العالم بالعام الماضى 2018، بعد الكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والبرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى.