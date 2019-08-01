شكرا لقرائتكم خبر عن إدينسون كافانى يوافق على عرض «إنتر ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافق المهاجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى، لاعب باريس سان جيرمان، على الانضمام إلى نادى إنتر ميلان، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن كافانى قال «نعم» لإنتر ميلان، رغم عدم اقتناعه بالأمر فى البداية.

ويتبقى فى عقد كافانى مع سان جيرمان موسم واحد فقط، ما يشير إلى إمكانية موافقة باريس على بيعه هذا الصيف، خشية رحيله الصيف المقبل مجانًا. وأشارت تقارير إيطالية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن راتب اللاعب يمثل عقبة أمام إنتر، حيث يحصل المهاجم على حوالى 12 مليون يورو كراتب سنوى فى الموسم الواحد بالمكافآت، أما إنتر فسيكون مستعد لدفع حوالى 9 ملايين يورو سنويا، وهى القيمة المعروضة على لوكاكو، ومن المرجح أن يقبل كافانى بعرض إنتر، وسيتفاوض النادى الإيطالى مع سان جيرمان على المقابل المادى للصفقة.