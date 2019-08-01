شكرا لقرائتكم خبر عن «يونايتد» يرصد 80 مليون إسترلينى لضم ماجواير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصد نادى مانشستر يونايتد مبلغا ضخما لضم المدافع الدولى الإنجليزى، هارى ماجواير، لاعب ليستر سيتى، مما سيجعله المدافع الأغلى فى التاريخ، إذا تمت الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة «سكاى سبورتس»، فإن «الشياطين الحمر» رصد 80 مليون إسترلينى لضم ماجواير، حيث سيتخطى بهذا الرقم، المبلغ الذى انضم به فيرجيل فان ديك إلى ليفربول، فى يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى.

ويتبقى فى عقد ماجواير مع ليستر سيتى أربع سنوات، ويرفض «الثعالب» التفريط فى خدماته حتى الآن، ولايزال اللاعب هدف سولسكاير، لتدعيم خط دفاع الشياطين الحمر، وبالفعل، أبلغ ماجواير إدارة ليستر أنه يريد المغادرة، قبل غلق باب الانتقالات فى 8 أغسطس الجارى.