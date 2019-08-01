شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ينتظم فى تدريبات مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم محمد إبراهيم، فى تدريبات فريقه الجديد نادى مصر المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، عقب رحيله عن نادى الزمالك، الأربعاء، خلال الميركاتو الصيفى.

كان مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، تعاقد مع اللاعب محمد إبراهيم، كابتن فريق الكرة القدم بنادى الزمالك، ووقع اللاعب على العقود لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائى من القلعة البيضاء.

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وعقد مسؤولو المقاصة جلسة مع اللاعب محمد إبراهيم بحضور الدكتور سالم وكيل اللاعب، والدكتور عصام سراج تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع النادى.

وتسلم الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات، والاستثمار بالمقاصة الاستغناء الخاص باللاعب من نادى الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميا باتحاد الكرة المصرى.

وأشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للمقاصة، بصفقة محمد إبراهيم، مؤكدا أنه لاعب قائد وذو مهارات خاصة وإضافة قوية للفريق الفيومى خلال الموسم الجديد، وإمكانياته وقدراته تفيد الفريق.