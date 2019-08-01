شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. زيزو مستشارًا فنيًا لنادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي بيراميدز إف سي عن تعيين الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، نجم النادي الأهلي السابق، بمنصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. زيزو مستشارًا فنيًا لنادي بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.