شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أرسنال يعلن التعاقد مع الإيفواري «بيبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي آرسنال عن تعاقده مع المهاجم الدولي الإيفواري، نيكولاس بيبي، قادمًا من صفوف ليل بداية من الموسم المقبل. ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو يظهر فيه بيبي كصفقة جديدة للفريق لدعم الخط الهجومي للفريق اللندني.

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