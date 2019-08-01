شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن عن ضم حارس الأهلي رسميًا وبشكل نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مسؤولو نادي الجونة عن ضم حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأوليمبي، عمر رضوان، رسميًا وبشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الجونة ضم، اليوم الخميس، محمد نجيب، مدافع الأهلي، لمدة موسمين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

ولعب رضوان معارًا خلال الموسم الماضي مع نادي الجونة، قبل أن يحصل الأخير على خدماته بشكل نهائي.