أعلن نادي بيراميدز المصري تعيين عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" مستشارا فنيا للنادي في المرحلة القادمة. وأصدر النادي بيانا رسميا أعلن خلاله تعيين زيزو للاستفادة من خبراته خاصة بعدما عمل لسنوات مدربا لعدة أندية في مصر والسعودية، كما كان عضوا بلجنة الكرة في نادي الأهلي.



وكان بيراميدز قد شهد تغييرات إدارية واسعة بدأت بانتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى الإماراتي سالم الشامسي، قبل أن يرحل عنه حسام البدري رئيس إدارة الكرة ومحمد العاصي المدير التنفيذي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أعلن نادي بيراميدز المصري تعيين عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" مستشارا فنيا للنادي في المرحلة القادمة. وأصدر النادي بيانا ر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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