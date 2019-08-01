شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل أفضل قيادي رياضي على مستوى العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(جدة)@sports_okaz

فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم (الخميس) .

وجاء حصول سموه على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال المنتظر لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.