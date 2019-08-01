8 سعوديين في بطولة العالم للتايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض انطلق أمس المعسكر الداخلي للمنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين في بيوت الشباب بالرياض، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين بأوزبكستان التي تنطلق الخميس المقبل. ويرأس الوفد السعودي العقيد فهد بن علي الصعيري، ويضم الجهاز الفني محمد القحطاني وفهد الدويسان وخالد الدهيمي وعبدالمنعم الخواهر، والإداريان ناصر القحطاني وخالد الأسمري، فيما يمثل الأخضر 8 لاعبين هم: ريان الحارثي (تحت 33 كجم)، يزن بسيسي (تحت 41 كجم)، كاظم الظافري (تحت 45 كجم)، لؤي غانم (تحت 49 كجم)، أصيل عسيري (تحت 53 كجم)، محمد مداوي (تحت 57 كجم)، محمد الغنام (تحت 65 كجم)، عمر الزير (فوق 65 كجم).



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