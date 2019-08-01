كمارا خارج حسابات الاتحاد آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

كشفت مصادر لـ «مكة» أن لاعب المواليد هارون كمارا الذي انضم لنادي الاتحاد بمبلغ 24 مليون ريال لن يتمكن من مشاركة فريقه في مواجهة ذوب آهان الإيراني الاثنين المقبل، ضمن جولة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، رغم إعلان نادي الاتحاد قائمته الآسيوية المشاركة بالبطولة الآسيوية، والتي ضمت كمارا وجابر عيسى (بوغبا).

وسيغادر اللاعب المتواجد بمعسكر المنتخب السعودي بالعاصمة الرياض برفقة بعثة الأخضر التي ستطير ظهر اليوم لمدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الدولية الودية، والتي تستمر حتى 14 أغسطس، حيث يلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات الكويت والبحرين والأردن، وستكون مواجهة الأخضر الأولى أمام الكويت الأحد المقبل.

وكانت أنباء أشارت أمس لتلقي الاتحاد السعودي موافقة الاتحاد الآسيوي حول إمكانية مشاركة اللاعبين المواليد حسب اللائحة المعمول بها بأنظمة الاتحاد الآسيوي، والتي تشترط وجود الإثباتات اللازمة لعملية تسجيل اللاعبين حسب نظام البلد المتبع (جواز سفر + هوية وطنية + شهادة الميلاد)، وهي غير متوفرة للاعبين المواليد السعوديين، مما يهدد بوضع الأندية السعودية في حرج كبير إذا ما احتج الفريق المنافس، الأمر الذي سيفقدها نتيجة المباراة كون الاتحاد الآسيوي ‏ليس مسؤولا عن أهلية اللاعبين إلا في حالة التوثيق عند تقديم احتجاج. وشدد الاتحاد الآسيوي في رده على القضية بأن كل ناد يتحمل تبعات تسجيل اللاعب، مما سيدفع الأندية السعودية لعدم المغامرة بإشراك اللاعبين المواليد.