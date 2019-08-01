إيلتون ينقل النخلة والسيفين إلى البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

عاد ابن السيلساو إيلتون جوزيه إلى مسقط رأسه في البرازيل بعد 10 سنوات قضاها في السعودية، تنقل خلالها بين أندية النصر والفتح والقادسية، حاملا ذكريات جميلة عن البلد الذي وصفه بأنه «غير مجرى حياته.. ويدين له بالفضل الكبير في مسيرته الاحترافية».

وحرص إيلتون على نقل الحضارة السعودية للبرازيل، نتيجة تعلقه وإعجابه الشديد بها، حيث وضع مجسما يحمل شعار السعودية (سيفين ونخلة)، وكذلك (مجسم جمل) أمام بيته وأكاديميته التي أنشأها بالبرازيل.

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وأظهر ابن الـ34 ربيعا حبا كبيرا للسعودية طوال السنوات العشر التي قضاها فيها، وتعلق بها بعد أن انصهر مع أجوائها وعاداتها وتقاليدها، مشاركا في جميع احتفالياتها، محترما قدسيتها، ومشاركا في بعض شعائرها الدينية، مثلما كان محبا للأكلات السعودية بكل أنواعها، خاصة الكبسة، وشغوفا بالتسوق في أسواقها برفقة عائلته الصغيرة، وعاشقا للعود والبخور وكل التحف الرمزية التي تعبر عن بلد الحرمين الشريفين.

وحقق إيلتون أمنيته التي لازمته منذ الصغر باللعب لنادي CRB البرازيلي الذي يمثل بلدته (ماسيو)، طامحا بمعاونته في الصعود لدوري الدرجة الأولى البرازيلي، حيث يستمر عقده مع هذا النادي حتى ديسمبر المقبل، ومن ثم النظر في العروض العديدة التي وصلته من أندية سعودية على مستوى دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، وكذلك في عرضين آخرين أحدهما من ناد إماراتي وآخر قطري.

أرقام إيلتون في الدوري

‏ساهم في 108 أهداف

‏سجل 64 هدفا

‏صنع 44 هدفا

ثاني أكثر لاعب أجنبي يساهم في الأهداف

ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف

رابع أكثر من ساهموا في الأهداف

خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف

أفضل لاعب بالدوري عام 2013

كأس الأمير فيصل بن فهد مع النصر عام 2008

الدوري السعودي مع الفتح عام 2013

السوبر السعودي مع الفتح عام 2013

صناعة الأهداف

إجادة تصويب الركلات الثابتة

القتالية في اللعب

المهارة الفنية العالية

القيادة

الانتظام والاحترافية في التدريبات

النصر: 2007 - 2009

الفتح: 2011 - 2016

مميزاته: