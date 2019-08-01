الرائد يختبر جاهزيته أمام إندرلخت البلجيكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اتفق نادي الرائد مع إندرلخت البلجيكي على خوض مواجهة كروية ودية الاثنين المقبل على أرض الأخير، ضمن المعسكر التحضيري لفريق الرائد استعدادا للموسم الكروي الجديد، تحت إشراف مديره الفني البلجيكي بيسنك هاسي، والذي سبق أن درب إندرلخت وقاده في دوري أبطال أوروبا قبل سنوات بعد أن حقق معه بطولة الدوري البلجيكي.

من ناحية ثانية انضم حارسا الفريق الكروي أحمد الرحيلي وسينيور إلى المهاجم أحمد الزين للمرة الأولى لمعسكر الفريق الأربعاء وأجروا أولى حصتهم التدريبية صباح أمس، على أن يصل الحارس الجزائري عزالدين دوخه في اليومين المقبلين بعد أن تمتع بالراحة، وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.