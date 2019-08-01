سباق بين الهلال وكلوب المكسيكي على أوريي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يتواصل السباق بين الهلال السعودي وبورتو البرتغالي لكسب صفقة لاعب كلوب أمريكا المكسيكي ماثيوس أوريي.

ويتمثل السباق في كسر رقم الشرط الجزائي الذي بلغ 12 مليون يورو، إذ يحاول كل طرف تقديم قناعات لتقليل قيمة الشرط الجزائي والظفر باللاعب، والذي يرى كلا الفريقين أنه مبالغ فيه، وأن الفريق المكسيكي يسعى للعب على الحبلين لتحقيق أكبر المكاسب.

من جهتها توصلت إدارة نادي الهلال إلى اتفاق نهائي لتجديد عقد اللاعب سالم الدوسري لـ 3 سنوات مقبلة، ويرجح أن يكون اللاعب وقع العقد، في الوقت الذي يغادر فيه الفريق الأحد لجدة لخوض لقاء الأهلي في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا المقرر الثلاثاء المقبل.